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Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции: пока ответила только Румыния

26 сентября, 2023 вторник
16:53
Экономика

Украина разработала процедуру верификации экспорта 4 агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила партнерам объяснение, как именно будет действовать новый механизм

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи министров сельского хозяйства стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), передает пресс-служба ведомства.

Чиновник подчеркнул, что Украина пока не экспортирует агропродукцию в 5 приграничных стран без их согласования.

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта 4-х культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в 5 стран ЕС. Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, а поэтому экспорт в пять стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую Комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт", - пояснил Сольский.

По его словам, новый механизм учитывает интересы всех сторон. Вместе с тем, официальный ответ на предложение пока поступил только от Румынии.

"Благодарю Болгарию, за то что выдержали такое безумное давление, за готовность к переговорам и поиску конструктивных решений. Румынии - за понимание и максимальную поддержку. Спасибо Венгрии и Словакии за то, что выслушали наши предложения и готовы их обсуждать дальше. Отдельно спасибо Польше за ту максимальную поддержку, которая всегда была и есть сейчас. И за то, что мы на прошлой неделе начали разговор по нашему предложению. Наши продуктивные переговоры – это ключ к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе каждой из стран", - подчеркнул Сольский.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине.

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

Переговоры с Польшей продолжаются, однако президент Анджей Дуда заявил, что ситуация с зерном не повлияет на польско-украинские отношения.

Новости
Украина
зерно
экспорт зерна
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