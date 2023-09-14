Украина нанесла удар по кораблям в Севастополе ракетами Storm Shadow, - Sky News

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник.

"Это была Storm Shadow", - сообщил один из источников.

Издание также цитирует командующего британским Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки.

"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – отметил он.

Министерство обороны Великобритании пока не комментирует вероятность применения ракет.