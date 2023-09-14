Украина нанесла удар по кораблям в Севастополе ракетами Storm Shadow, - Sky News
Украина применила для масштабного удара по флоту России в оккупированном Крыму британские крылатые ракеты Storm Shadow
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник.
"Это была Storm Shadow", - сообщил один из источников.
Издание также цитирует командующего британским Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки.
"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – отметил он.
Министерство обороны Великобритании пока не комментирует вероятность применения ракет.
- В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.
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