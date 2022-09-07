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Главная война с Россией Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ

Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ

7 сентября, 2022 среда
15:04
война с Россией

С 24 февраля Украина нанесла по захватчикам более 2,4 тыс. групповых авиаударов, а РФ 4 месяца бьет оттуда, откуда ее не достает ПВО ВСУ

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Медиацентр Украина .

"Ударная авиация воздушных сил это штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М. Авиацию прикрывают истребители, имеющие на вооружении американские противолокационные ракеты HARM, которыми уничтожают российскую ПВО. Наша авиация имеет развязанные руки и может наносить удары по разным направлениям, помогая нашим наземным войскам. Авиационными ударами уничтожают логистические центры, склады боеприпасов, также технику и живую силу. Задействуются фактически повсюду, ведь без авиационной поддержки очень тяжело действовать пехоте", - рассказал он.

По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ, с начала полномасштабной войны Украина нанесла по россиянам более 2,4 тыс. авиаударов. В то же время, российская авиация на протяжении 4 месяцев бьет из тех рубежей, из которых ее не может достать ПВО ВСУ. Юрий Игнат отметил, что противовоздушная оборона не отмечает работы пилотируемой авиации РФ на территории, подконтрольной украинскому правительству.

"Противник появляется только на тех направлениях, где идут ожесточенные бои. Это прифронтовая зона: Николаевская, Запорожская, Херсонская, Харьковская области. Там часто есть вражеская авиация: вертолеты, которые мы ежедневно сбиваем. Также самолеты Су-25", - уточнил спикер.

Он добавил, что утром 7 сентября украинские защитники сбили российские вертолет, самолет Су-25 и два дрона.

  • Утром 6 сентября во время воздушной тревоги ПВО ВСУ сбила пять российских крылатых ракет и вражеский вертолет.

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