"Украина намеренно ударила по территории страны-члена НАТО": в ЦПД озвучили свежий нарратив российской пропаганды
Центр противодействия дезинформации опубликовал основной нарратив, который 16 ноября продвигают российские СМИ
Центр противодействия дезинформации озвучили главный нарратив России 16 ноября в телеграм.
В ЦПД отмечают, что реакция российской пропаганды на инцидент в Польше была мгновенной. Российские СМИ единогласно заявили, что Украина намеренно ударила по территории страны-члена НАТО, чтобы втянуть Альянс в войну против России.
"Заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются умышленной провокацией с целью эскалации конфликта", - заявили в минобороны России.
- Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Президент Польши Анджей Дуда обсудил вероятный удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.
- 16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.
- Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако у власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.
- Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Премьер-министр Венгрии заявил, что страна на стороне Польши, после падения ракеты, в результате чего погибли два человека.
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