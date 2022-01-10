Украина намерена до 2025 года вывести на орбиту восемь спутников
Согласно Общегосударственной целевой научно-технической космической программе на 2021-2025 годы Украина должна запустить на орбиту восемь спутников
Об этом заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, передает Укринформ .
"В программе есть три магистральных направления – создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите – один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов – высокой (1 м ) и один - сверхвысокой (0,5 м)", - рассказал он.
Владимир Тафтай отметил, что программа предусматривает создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего ("Циклон-4М") и легкого ("Циклон 1") классов, разработка комплекса сверхлегкого класса.
Также запланированы серийное изготовление составляющих ракет-носителей "Антарес" и "Вега", создание космических систем мониторинга околоземного космического пространства, аппаратов для исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля, новейших приборов для участия в международных проектах совместно с NASA и Европейским космическим агентством.
В рамках программы должна быть обустроена командно-измерительная станция телеметрической информации на антарктической станции "Академик Вернадский".
По словам главы ГКАУ, ведомство намерено создать Лунный модуль, разработать средства, системы и приборы для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта "Артемида".
"Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию - мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D", - уточнил Владимир Тафтай.
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