Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба министерства.

Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко.

По словам министра, лицензирование планируют завершить в 2023 году, а уже в 2024 - выйти на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

"Украина - мировой лидер в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий", - подчеркнул Герман Галущенко.

В свою очередь президент Энергоатома Петр Котин добавил, что в соответствии с планом, на создание собственной линии по производству ядерного топлива компания планирует выйти за три года.