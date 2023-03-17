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Украина наладит производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке - Галущенко

17 мартa, 2023 пятница
06:53
Экономика

В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, заменив российские поставки

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба министерства.

Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко.

По словам министра, лицензирование планируют завершить в 2023 году, а уже в 2024 - выйти на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

"Украина - мировой лидер в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий", - подчеркнул Герман Галущенко.

В свою очередь президент Энергоатома Петр Котин добавил, что в соответствии с планом, на создание собственной линии по производству ядерного топлива компания планирует выйти за три года.

Украина
Россия
Енергия
ядерная безопасность
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