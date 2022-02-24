Украина наладила перевозку технической помощи от Запада через Львов

Об этом министерство сообщило в телеграмме.



Мининфраструктуры обеспечило транспортировку технической помощи от Запада через украинскую границу во Львов.

Напомним, ранее сообщали, что ВСУ срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу.

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