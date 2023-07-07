Украина накопила рекордный уровень золотовалютных резервов, - НБУ
По состоянию на 1 июля объем украинских золотовалютных резервов составил 38,999 млрд. долларов. До этого максимальным был уровень 1 мая 2011 года – 38,352 млрд долларов
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
По словам Пышного, это самый высокий уровень резервов за всю историю независимой Украины, объяснив, что столько накопить удалось благодаря вливанию помощи от партнеров.
"Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня – это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров – сверхмощная, а объемы внешнего финансирования – исторические", - написал он.
Только в июне, по его данным, на счета правительства поступило: 1,6 млрд. долларов от ЕС, 1,2 млрд. долларов от США, 69,1 млн. долларов от Всемирного банка, 15,0 млн. долларов от правительства Финляндии.
Пышный также напомнил, что в июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получила второй транш по программе – 886 млн долларов.
- Напомним, в марте прошлого года золотовалютные резервы Украины выросли всего на 2%.
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