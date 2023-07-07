Украина накопила рекордный уровень золотовалютных резервов, - НБУ

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По словам Пышного, это самый высокий уровень резервов за всю историю независимой Украины, объяснив, что столько накопить удалось благодаря вливанию помощи от партнеров.

"Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня – это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров – сверхмощная, а объемы внешнего финансирования – исторические", - написал он.

Только в июне, по его данным, на счета правительства поступило: 1,6 млрд. долларов от ЕС, 1,2 млрд. долларов от США, 69,1 млн. долларов от Всемирного банка, 15,0 млн. долларов от правительства Финляндии.

Пышный также напомнил, что в июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получила второй транш по программе – 886 млн долларов.