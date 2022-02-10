Украина находится на пике заболеваемости новой волны COVID-19, - Ляшко

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по итогам рабочей поездки в Полтавскую область, передает Эспрессо.Tv.



"По моему мнению пик заболеваемости мы уже имеем, потому что уже фиксируем по 41 тысячи случаев в сутки. Приятная новость – что в эту волну растет количество случаев, но не растет количество госпитализаций", - сообщил Ляшко.



По его словам, стационарная медицинская помощь проходит эту волну без больших нагрузок.



Кроме того, идет большая нагрузка на первичную медицинскую помощь, поэтому Минздрав принял ряд управленческих решений, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей.



Также Ляшко назвал введение открытия больничного дистанционно.

Напомним, что Ляшко заявил , что с начала 2022 года в программу медицинских гарантий включен новый пакет медуслуг.

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