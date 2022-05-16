Об этом сообщает BBC .

"Украина побеждает, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание... и она выживет", – сказал Радакин, добавив, что будущее Украины как независимой страны теперь гарантировано.

Он также сказал, что победа Украины простирается гораздо дальше происходящего на поле боя. По словам адмирала, Украина находится "на передовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей". Радакин назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "очередными победами Украины" в войне с Россией.

Он также сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал ему, что российский диктатор Путин должен потерпеть неудачу.

"Понятно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – подытожил британский адмирал.

16 мая The New York Times заключила , что саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Москве продемонстрировал изоляцию Путина.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил , что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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