Украина находится на этапе, когда обещания Запада поставлять оружие не перешли в качественные изменения на фронте, - Згурец
Эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что поставка оружия от партнеров идет довольно медленными темпами, поэтому украинская армия вынуждена компенсировать эту задержку собственными силами
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мы находимся на таком переломном этапе, когда обещания еще не перешли в действительно качественные изменения по оснащению украинской армии. Это один из факторов, которые достаточно негативно влияют на наши возможности в краткосрочной перспективе", - сказал Згурец.
Также эксперт отметил, что темпы поставки оружия от международных партнеров намного ниже, чем ожидалось.
"Сейчас мы ожидаем вооружения, которое было согласовано на Рамштайн-2: эти процедуры передачи оружия идут достаточно медленно. Это тот вызов, который приходится балансировать теми силами и средствами, которые сегодня есть у украинской армии", - отметил он.
Згурец добавил, что у каждой страны есть свои причины на долгий процесс передачи вооружения.
"Покамест мы главным образом надеемся на помощь США, однако здесь мы сталкиваемся или с малыми объемами поставок вооружения, например как в отношении HIMARS (ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, - ред.), или с медленными темпами овладения этим оружием. Хотя украинская сторона говорит , что на самом деле таких ограничений не должно существовать", – сказал Згурец.
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