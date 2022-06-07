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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина находится на этапе, когда обещания Запада поставлять оружие не перешли в качественные изменения на фронте, - Згурец
Эксклюзив

Украина находится на этапе, когда обещания Запада поставлять оружие не перешли в качественные изменения на фронте, - Згурец

7 июня, 2022 вторник
10:28
война с Россией Сергей Згурец

Эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что поставка оружия от партнеров идет довольно медленными темпами, поэтому украинская армия вынуждена компенсировать эту задержку собственными силами

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Мы находимся на таком переломном этапе, когда обещания еще не перешли в действительно качественные изменения по оснащению украинской армии. Это один из факторов, которые достаточно негативно влияют на наши возможности в краткосрочной перспективе", - сказал Згурец.

Также эксперт отметил, что темпы поставки оружия от международных партнеров намного ниже, чем ожидалось.

"Сейчас мы ожидаем вооружения, которое было согласовано на Рамштайн-2: эти процедуры передачи оружия идут достаточно медленно. Это тот вызов, который приходится балансировать теми силами и средствами, которые сегодня есть у украинской армии", - отметил он.

Згурец добавил, что у каждой страны есть свои причины на долгий процесс передачи вооружения.

"Покамест мы главным образом надеемся на помощь США, однако здесь мы сталкиваемся или с малыми объемами поставок вооружения, например как в отношении HIMARS (ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, - ред.), или с медленными темпами овладения этим оружием. Хотя украинская сторона говорит , что на самом деле таких ограничений не должно существовать", – сказал Згурец.

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