Украина наградила компанию Netflix "Отличием мира"
20 октября Украина наградила американский провайдер медийных услуг Netflix "Отличием мира" за поддержку и помощь нашей стране во время российской войны
Об этом сообщили в телеграмме Министерство цифровой трансформации Украины .
Команда Минцифры вручила со-СЕО Netflix Тед Сарандос "Отличие мира" от инициированной президентом Украины награды для компаний за активную поддержку нашей страны.
Для поддержки Украины стриминговый сервис Netflix полностью ограничил доступ к сервису россиянам, остановил работу над проектами в РФ, запустил программу финансовой поддержки для украинских кинематографистов и снизил стоимость для наших пользователей.
"На встрече с компанией мы обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, поддержку украинского креативного сообщества", - добавляют в Минцифри.
- В апреле Компания Amazon пожертвовала на помощь украинским беженцам более 35 млн долларов, включая финансовую поддержку, продукты и кредиты на облачные услуги. А 6 июля Минцифра вручила компании Amazon "Отличие мира" за поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
- Напомним, Google заявила о передаче украинским учителям 43 тысяч ноутбуков.
- 25 мая в премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров вручил вице-президенту Google Карану Бхатия "Отличие мира" от Украины.
- 5 сентября Universal Music Group первой в мире получила "Награду мира от Украины".
- С начала полномасштабной войны Netflix ушел с российского рынка и увеличил количество украиноязычного контента на платформе. 30 мая американская компания объявила об этом официально. Пресссекретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.
- 14 октября стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ 14 украинских фильмов на территории Украины и объявил 7 из них.
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