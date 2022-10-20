Украина наградила компанию Netflix "Отличием мира"

Об этом сообщили в телеграмме Министерство цифровой трансформации Украины .

Команда Минцифры вручила со-СЕО Netflix Тед Сарандос "Отличие мира" от инициированной президентом Украины награды для компаний за активную поддержку нашей страны.

Для поддержки Украины стриминговый сервис Netflix полностью ограничил доступ к сервису россиянам, остановил работу над проектами в РФ, запустил программу финансовой поддержки для украинских кинематографистов и снизил стоимость для наших пользователей.

"На встрече с компанией мы обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, поддержку украинского креативного сообщества", - добавляют в Минцифри.

В апреле Компания Amazon пожертвовала на помощь украинским беженцам более 35 млн долларов, включая финансовую поддержку, продукты и кредиты на облачные услуги. А 6 июля Минцифра вручила компании Amazon "Отличие мира" за поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Напомним, Google заявила о передаче украинским учителям 43 тысяч ноутбуков.

25 мая в премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров вручил вице-президенту Google Карану Бхатия "Отличие мира" от Украины.

5 сентября Universal Music Group первой в мире получила "Награду мира от Украины".

С начала полномасштабной войны Netflix ушел с российского рынка и увеличил количество украиноязычного контента на платформе. 30 мая американская компания объявила об этом официально. Пресссекретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

14 октября стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ 14 украинских фильмов на территории Украины и объявил 7 из них.

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