Украина наградила Google "Отличием мира" за прекращение работы в России
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров вручил вице-президенту Google Карану Бхатия "Отличие мира" от Украины
Об этом Бхатия и Федоров написали в твиттере.
"С самого начала войны Google пытался помочь всем, чем мы могли – через гуманитарную поддержку или наши инструменты. Мы будем продолжать это, пока это необходимо", – отметил Карану Бхатия.
Со своей стороны Федоров отметил, что Google первым получил от Украины "Отличие мира.
Это награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. А также для правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину, пояснил он.
- Напомним, Google передаст украинским учителям 43 тысяч ноутбуков.
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