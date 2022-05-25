Украина наградила Google "Отличием мира" за прекращение работы в России

Об этом Бхатия и Федоров написали в твиттере.

"С самого начала войны Google пытался помочь всем, чем мы могли – через гуманитарную поддержку или наши инструменты. Мы будем продолжать это, пока это необходимо", – отметил Карану Бхатия.

Со своей стороны Федоров отметил, что Google первым получил от Украины "Отличие мира.

Это награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. А также для правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину, пояснил он.

Напомним, Google передаст украинским учителям 43 тысяч ноутбуков.

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