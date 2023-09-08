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Украина надеется на осуждение агрессии на саммите G20, участие РФ усложняет процесс, - МИД

8 сентября, 2023 пятница
21:49
Мир G20

Украина надеется, что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко во время пресс-марафона в медиацентре Укринформ, передает корреспондентка Еспресо.

"По G20 мы ожидаем, что участники осудят российскую агрессию, но параллельно мы знаем о том, что дискуссии по финальной декларации продолжаются. Сегодня мы слышали заявление Верховного представителя ЕС, который говорил о том, что есть страны, в том числе Россия, выступающие против формулировок и блокирующие принятие финального коммюнике", - рассказал Николенко.

По его словам, Украина находится в контакте с партнерами. В частности, о финальной декларации G20 речь шла во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Мы надеемся, что будет принят сильный текст, который осудит российскую агрессию. Но, с другой стороны, мы понимаем, что если Россия является участником процесса, то могут быть определенные нюансы. Но процесс все еще продолжается", - добавил спикер МИД.

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи Формулу мира.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.

Украина
Россия
Война с Россией
саммит G20
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