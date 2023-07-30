Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности уже на следующей неделе, - Ермак
На следующей неделе Украина начнет переговоры с США с целью заключения двустороннего соглашения, направленного на предоставление гарантий безопасности в рамках Совместной декларации
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гарантии безопасности будут действовать до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО. Ермак также отметил, что к Совместной декларации уже присоединилось более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства.
"Гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем", - отметил Ермак.
Он также добавил, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях для России.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективу.
В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути в НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины
25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
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