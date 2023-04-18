Украина начнет контрнаступление только тогда, когда будет готова к нему, - Данилов

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Associated Press.

Чиновник заявил, что союзники Украины помогают правительству достичь уровня технического оснащения, необходимого для атаки, доставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы.

Но он также выразил разочарование тем, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое". Он не уточнил, какие именно страны имели в виду. Но подчеркнул, что "мы не начнем контрнаступление до того, как будем готовы".

В то же время, он отметил, что Украина круглосуточно работает над подготовкой к наступлению, "включая субботу и воскресенье. На войне отпуска не бывает".

"Это только вопрос времени. Это время мы добываем очень высокой ценой", - подчеркнул Данилов.