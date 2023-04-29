Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16, - Зеленский

Об этом он сообщил во время интервью с финским, шведским, датским и норвежским СМИ.

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, имеет ли решение о предоставлении Украине самолетов решающее значение для начала контрнаступления, отметил: "Это очень сильно помогло бы".

"Мы понимаем, что так затягивать не будем, поэтому будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или другие. Успокаивать Россию тем, что нам еще нужно несколько месяцев, чтобы учиться на самолетах, и только потом мы начнем... Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", - добавил он.

Читайте также: Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит РФ, а не спровоцирует ее к эскалации

При этом глава государства отметил, что параллельно решение о самолетах все же должно быть принято.