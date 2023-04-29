Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решение о предоставлении Украине истребителей F-16, однако подчеркнул, что отсутствие современных самолетов не будет влиять на начало контрнаступления
Об этом он сообщил во время интервью с финским, шведским, датским и норвежским СМИ.
Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, имеет ли решение о предоставлении Украине самолетов решающее значение для начала контрнаступления, отметил: "Это очень сильно помогло бы".
"Мы понимаем, что так затягивать не будем, поэтому будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или другие. Успокаивать Россию тем, что нам еще нужно несколько месяцев, чтобы учиться на самолетах, и только потом мы начнем... Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", - добавил он.
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При этом глава государства отметил, что параллельно решение о самолетах все же должно быть принято.
- 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина планирует обращаться насчет поставок авиации из других стран для сохранения контроля в небе.
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