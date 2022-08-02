Украина начинает процесс присоединения к Единой зоне платежей в евро

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

С этой целью начато сотрудничество с Европейским платежным советом (ЭДС), координирующим деятельность SEPA.

"Мы благодарны Европейскому платежному совету за готовность поддержать Национальный банк Украины на пути к углубленной интеграции украинского и европейского платежных рынков и присоединению Украины к SEPA", – сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан во время встречи специалистов НБУ и ЭДС.

Он добавил, что Украина продолжит диалог и экспертные обсуждения, чтобы совместно определить критерии присоединения, разработать дорожную карту и пошаговый план быстрой интеграции.

В НБУ подчеркнули, что присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике.

Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса; уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС и снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

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