Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня, 20 февраля, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию с резервом обеспечивая потребности потребителей", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в некоторых регионах Украины возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.