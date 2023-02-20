Украина начинает неделю с резервом мощности, но в некоторых регионах возможны отключения из-за ремонта сетей, - Минэнерго
Украина начинает рабочую неделю с резервом мощности, но в некоторых регионах возможны непродолжительные отключения из-за ремонта сетей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Сегодня, 20 февраля, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию с резервом обеспечивая потребности потребителей", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что в некоторых регионах Украины возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.
- За прошедшие сутки дефицита мощности также не фиксировалось.
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