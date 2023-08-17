Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ
Украина собирает данные о нанесенном Россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. Это шаг к созданию механизма компенсации
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, который будет предложен международным партнерам. В приоритете - человекоцентрический подход. Задача - максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне общин", - написал он.
Участники заседания обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров, которые затем будут взаимодействовать с Международным реестром убытков.
"По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", - подчеркнул Шмыгаль.
Что известно о Международном реестре убытков
В мае на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра убытков для Украины.
43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о намерении присоединиться к реестру.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что "решение создать реестр ущерба под эгидой Совета Европы является историческим решением". По ее словам, "это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, не являющихся членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений" по привлечению России к ответственности за ее действия".
Реестр ущерба от российской агрессии создан на начальный срок три года, он будет действовать в Нидерландах, а офис-спутник будет расположен в Украине.
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