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Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ

17 августа, 2023 четверг
20:37
Экономика

Украина собирает данные о нанесенном Россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. Это шаг к созданию механизма компенсации

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, который будет предложен международным партнерам. В приоритете - человекоцентрический подход. Задача - максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне общин", - написал он.

Участники заседания обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров, которые затем будут взаимодействовать с Международным реестром убытков.

"По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", - подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о Международном реестре убытков

В мае на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра убытков для Украины.

43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о намерении присоединиться к реестру.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что "решение создать реестр ущерба под эгидой Совета Европы является историческим решением". По ее словам, "это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, не являющихся членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений" по привлечению России к ответственности за ее действия".

Реестр ущерба от российской агрессии создан на начальный срок три года, он будет действовать в Нидерландах, а офис-спутник будет расположен в Украине.

Новости
Украина
Война с Россией
Денис Шмыгаль
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