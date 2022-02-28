Украина начала процесс перехвата военной инициативы, – Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.



"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы", – говорится в сообщении.

Данилов подчеркнул, что план российского вторжения был построен на принципах нацистских предшественников. Предполагалось быстрое вторжение в Украину, захват Киева и создание марионеточного правительства, которое контролировалось бы из России. Однако этого не произошло, ведь украинцы давали отпор по всем направлениям.

"Украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет каждый день. А это значит, что мы с каждым днем становимся ближе к победе", - добавляет секретарь СНБО.

Напомним, кафиры снизили темп наступления, но пытаются развить успех на отдельных направлениях вторжения в Украину. По состоянию на 06:00, 28 февраля россияне продолжают обстреливать жилые дома, важные объекты инфраструктуры, но украинские военные отражают их атаки.