Украина начала процесс перехвата военной инициативы, – Данилов
Украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы", – говорится в сообщении.
"Украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет каждый день. А это значит, что мы с каждым днем становимся ближе к победе", - добавляет секретарь СНБО.
- Напомним, кафиры снизили темп наступления, но пытаются развить успех на отдельных направлениях вторжения в Украину. По состоянию на 06:00, 28 февраля россияне продолжают обстреливать жилые дома, важные объекты инфраструктуры, но украинские военные отражают их атаки.
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