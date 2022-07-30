Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке
Украина начала процедуру возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Оленовке Донецкой области в результате теракта россиян
Об этом в эфире украинских телеканалов заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.
"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне дали возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там содержались", - сказал омбудсман.
Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.
"И сейчас мы ведем эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", - сказал уполномоченный.
По его словам, если анализировать это заведение в Оленовке, то там есть нарушения всех Женевских конвенций.
"В частности, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан - там тысячи людей находились. И мы неоднократно поднимали вопросы перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей, и тому подобное", - сказал он
Лубинец считает, что международники должны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.
"Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты РФ - это должны делать международные эксперты из разных институтов по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", - проинформировал он.
Чиновник добавил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, - как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.
"Тем более что, насколько мы знаем, каких-то других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов пока много, но поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", - сказал Лубинец.
По словам омбудсмана, сейчас представители Украины требуют, что если россияне не допускают туда представителей украинского государства, пусть допустят туда международников.
- Напомним, по сообщению украинской разведки, 28 июля теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных. Зеленский отреагировал и сказал, что Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, а удар по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более пятидесяти погибших.
- Патронатная служба "Азова" просит не реагировать на распространенные российские фамилии пострадавших в результате теракта в Оленивке.
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