Об этом в эфире украинских телеканалов заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне дали возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там содержались", - сказал омбудсман.

Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.

"И сейчас мы ведем эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", - сказал уполномоченный.

По его словам, если анализировать это заведение в Оленовке, то там есть нарушения всех Женевских конвенций.

"В частности, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан - там тысячи людей находились. И мы неоднократно поднимали вопросы перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей, и тому подобное", - сказал он

Лубинец считает, что международники должны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.

"Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты РФ - это должны делать международные эксперты из разных институтов по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", - проинформировал он.

Чиновник добавил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, - как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.

"Тем более что, насколько мы знаем, каких-то других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов пока много, но поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", - сказал Лубинец.

По словам омбудсмана, сейчас представители Украины требуют, что если россияне не допускают туда представителей украинского государства, пусть допустят туда международников.