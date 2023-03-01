Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, - Зеленский

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня провел энергетическое совещание. Приняли участие все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было долгое совещание – три часа. Энергетические компании: Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго, другие. Правительство. Офис. Председатель профильного комитета ВР. Военные. Разведка", - рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, сложности прошлой зимой ощутил каждый украинец.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается. Мы зафиксировали текущие задачи – чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.