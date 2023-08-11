Украина начала переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности
Великобритания стала второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Украина сегодня, 11 августа, начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов.
Великобритания стала вторым после Соединенных Штатов Америки государством, с которым Украина начала переговоры. Двусторонние гарантии для Украины – элемент укрепления общей безопасности во всем евроатлантическом регионе.
"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", – отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, возглавивший делегацию.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективу.
В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути в НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности для Украины
25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
8 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил , что Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, т.к. не является оборонной организацией. Это дискуссия на уровне НАТО и отдельных стран.
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