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Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности

3 августа, 2023 четверг
23:36
Война с Россией

Украина сегодня, 3 августа, начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров", – подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию. .

Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути к НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины

25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

США
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