Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Францией
19 октября был начат первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Украинскую группу переговорщиков возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. В нее вошли его коллега Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.
"Начало двусторонних переговоров с Францией углубляет ее неизменную поддержку Украины в военной, безопасной и экономической сферах. Неотделимой составляющей гарантий безопасности является также помощь в развитии военно-промышленного комплекса и в экономическом восстановлении Украины. Важным элементом сдерживания агрессии должны стать мощные санкции и неотвратимость конфискации активов страны-агрессора", - заявили в ОП.
Там добавили, что стороны согласовали план переговоров и порядок координации вопроса гарантий на ближайшее время.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия. Всего ее подписали более 25 стран.
Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала переговоры.
4 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности согласно Вильнюсской декларации G7.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности
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