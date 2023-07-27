На таких темах акцентируют международные издания на утро 27 июля.

Усиление контрнаступления ВСУ и рост напряжения на севере Украины

Украинские войска начали новый толчок в своем контрнаступлении против российских оккупантов и продвинулись к югу от Орехова в Запорожской области страны, пишет The Washington Post . Цель Киева – выйти к Азовому морю, которое перекроет сухопутный мост Москвы в оккупированный Крым, который является ключевым каналом для перемещения российских войск, оборудования и поставок в Украину. В Киеве заявили, что наступающие силы закрепились на достигнутых рубежах и наносят огневые повреждения. В то же время, американский чиновник выразил осторожность, делая выводы из начальных перемещений на поле боя о том, что основное направление контрнаступления начато. По его словам, нет большого чувства уверенности, что это большой шаг.

Вооруженные силы бросают основную часть своих подготовленных на Западе резервов в бой, чтобы разорвать контроль России на юге. Украина должна преодолеть плотную оборону минных полей, окопов и солдат, говорит The New York Times . Украинские войска, пытающиеся пробить российские линии, сталкиваются с, пожалуй, самым большим испытанием в войне, поскольку, по словам двух чиновников Пентагона, Киев начинает главное направление своего контрнаступления на юге страны. В то же время, украинские войска продолжают наступление вокруг донецкого города Бахмут, где три месяца назад Россия одержала победу в многомесячной кровопролитной битве за разрушенный город. Украина пытается частично оцепить Бахмут, наступая с севера и юга, чтобы создать угрозу российским войскам внутри.

Фото: Roman Naumov ВСУ

Украинские военные говорят, что на юге Россия создала многослойные минные поля и укрепила оборонные линии, усложняющие продвижение военной техники, включая танки и бронетехнику, предоставленные Западом. BBC утверждает , что в наступлении Украины на юге есть военная логика. Это считается ключевым моментом для разделения российских сил и достижения оккупированных городов Мелитополя и Мариуполя – вплоть до Крыма. Но сосредоточенность на этой оси означает, что Украина сейчас атакует российские оборонные линии там, где они сильнейшие.

Издание также предлагает мнение о том, был ли в прошлом году прав генерал Марк Милли по поводу войны в Украине. Тогда в ноябре, когда Украина деоккупировала Херсон, мир был ошеломлен героическими достижениями ВСУ, а генерал США отметил, что в дальнейшем Россию будет трудно изгнать силой со всех оккупированных территорий, поэтому пришло время для переговоров. Но пробный воздушный шар Милли упал на землю, говорит автор WP. Администрация Байдена немедленно дистанцировалась от его заявлений. Мы не знаем, могла ли Россия быть открытой для переговоров. Но даже идею поиска политического урегулирования в политических кругах Вашингтона воспринимали как подрывающую цель Украины относительно полной победы.

Сейчас публично западные лидеры призывают к терпению. Контрнаступление Украины далеко от завершения. Однако скептицизм Милли по поводу способности Украины достичь полной победы, похоже, был широко распространен в администрации Байдена до начала контрнаступления. Украина все еще в борьбе, и крушение России все еще может произойти. Может показаться, что изнурительные войны заходят в тупик, пока вдруг возрастающие потери не приведут к разрушению оборонительных линий. А мятеж Группы Вагнера в прошлом месяце ярко подчеркнул хрупкость российских командных структур. Но если перспективы украинской военной победы действительно отдалены — и если американские лидеры это знают, — тогда будем надеяться, что они смогут проявить больше мудрости и гибкости, чем лидеры Первой мировой войны, о которых Милли говорил в ноябре прошлого.

Другая статья утверждает, что вдоль северной границы Украины выросли опасения относительно возможностей новых военных атак после того, как наемники ПВК Вагнера Евгения Пригожина перешли в Беларусь после краткосрочного мятежа против военного руководства Москвы в прошлом месяце, когда Украина – и даже Польша – усиливают меры безопасности и активизируют мероприятия.

В ответ Путин во время встречи с Совбезом на прошлой неделе предупредил, что любая агрессия против Беларуси будет считаться нападением на Россию, и что Москва ответит всеми доступными ей ресурсами. Украинские военные даже допускают возможность, хоть и надуманную, что Путин может разрешить использование тактического ядерного оружия, в то же время создавая впечатление, будто наемники Вагнера виноваты в мошеннической атаке.

Также издание пишет о том, что африканские страны не склоняются на сторону путинской России. С самого начала Африка оказалась в центре геополитического раскола из-за вторжения России в Украину. Но нет простого способа подытожить взгляды континента на войну в Украине. Россия пыталась построить антизападные настроения, сосредотачиваясь на истории колониализма. Поэтому, пока Запад не сможет выдвинуть более убедительный собственный аргумент, африканские страны вряд ли поддержат его. Но это не значит, что континент присоединяется к путинской России.

Россия с Северной Кореей и Китаем против Украины Молдова высылает дипломатов РФ

Делегации из России и Китая, ключевых союзников Северной Кореи в Корейской войне, собрались на этой неделе в Пхеньяне, чтобы отпраздновать День победы Северной Кореи в войне, которая опустошила Корейский полуостров 70 лет назад, поскольку сейчас они объединяются по поводу еще одного современного конфликта – разрушений вторжение России в Украину. Как пишет CNN , на государственном приеме Шойгу и российской делегации, вспоминая о войне в Украине, министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам выразил полную поддержку Пхеньяну "справедливой борьбы российской армии и народа за защиту суверенитета и безопасности страны".

По словам международных экспертов, присутствие китайской и российской делегаций на годовщине перемирия подчеркивает важность, которую Пхеньян придает своим отношениям с обеими странами. Вместе с тем это свидетельствует о том, насколько кратки списки друзей Китая и России, а также готовность обоих выразить поддержку режиму-изгой.

Фото: Getty Images

Байден приказал США поделиться доказательствами военных преступлений России с Гаагским судом, пишет NYT . Этот шаг свидетельствует о значительном изменении в американской политике, ведь решение, принятое господином Байденом в последние дни, перечеркивает многомесячное сопротивление Пентагона, утверждавшее, что это может проложить путь для суда, чтобы преследовать американских военных. Американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже поделились некоторыми из доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от этого с Гаагой. Но тихое решение прекратило спор у администрации Байдена по сотрудничеству с МКС после того, как Пентагон обвинили в препятствии.

Тем временем Молдова высылает 45 российских дипломатов и сотрудников посольства спустя годы враждебных действий Москвы, сообщает The Guardian . Глава МИД страны сослался на сообщение СМИ о якобы шпионском оборудовании, установленном на крыше посольства России в Кишиневе. "Мы согласились с необходимостью ограничить количество аккредитованных дипломатов из России, чтобы было меньше людей, пытающихся дестабилизировать Республику Молдова", – заявил министр иностранных дел Нику Попеску на заседании правительства. У России будет время до 15 августа сократить персонал своего посольства с более чем 80 до 25.

Атаки на украинское зерно и опасения продовольственного кризиса в мире

США и их союзники борются с тем, как предотвратить глобальный продовольственный кризис после выхода Москвы из черноморского зернового соглашения и нападений на украинские порты и складские объекты. Чтобы удержать огромную сельскохозяйственную отрасль Украины на плаву, поскольку до сбора урожая осталось всего несколько месяцев, официальные лица США и Запада ищут любые варианты увеличения мощностей для хранения, а также вопрос о том, можно ли больше зерна, пшеницы или ячменя вывезти из Украины. .

В последние несколько дней был созван ряд срочных встреч организаций, включая ООН, НАТО и Европейскую комиссию. Появились новые обещания по поддержке аграрной промышленности Украины, включая новое обязательство по выделению 250 миллионов долларов от Агентства США по международному развитию. Но чиновники признают, что ни одно из этих решений не сможет заменить миллионы тонн продовольствия, которое Украина могла экспортировать из своих глубоководных портов.

Кроме того, высказывается мнение о том, что новая цель атак РФ – культурная и экономическая жемчужина Одесса. Россия пересекла так много красных линий с начала своего полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, что кажется почти бессмысленным снова прикреплять этот ярлык к недавним атакам на Одессу, пишет CNN . Даже наиболее скептически настроенные люди никогда не ожидали, что Россия нанесет удар по главному порту — ключевому винтику глобальной цепи поставок продовольствия.

На Одессу пришлось основное бремя гнева России из-за нападения на Крымский мост в этом месяце. Эти нападения также совпадают с выходом России из Черноморского зернового соглашения, которое обеспечивало поступление украинского зерна в мир. Цель хитрого Кремля – разорвать инфраструктуру экспорта украинской сельскохозяйственной продукции до такого уровня, что у отчаянных рынков не останется иного выбора, как получать продукцию из России. Подумайте, говорит автор, что Восточная Африка, где, по словам Всемирной продовольственной программы, миллионы людей испытывают беспрецедентный уровень отсутствия продовольственной безопасности, зависит от украинского зерна. Несмотря на то, что слова осуждения со стороны организаций, таких как ЮНЕСКО, стали обычным ответом на российскую агрессию, слова не отражают ракеты, как это делают патриоты.