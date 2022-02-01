Украина начала использовать лекарство от COVID-19 прямого действия
Во вторник, 1 февраля, Украина начала использование препаратов прямого действия от коронавируса
Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом".
"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство", - подчеркнул он.
По словам Радуцкого, лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.
"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза", - сказал Радуцкий.
- Напомним, 24 ноября Кабмин добавил "Молнупиравир" и "Ритонавир" в перечень средств, которые могут использоваться для лечения COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное