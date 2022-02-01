Украина начала использовать лекарство от COVID-19 прямого действия

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом".



"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство", - подчеркнул он.



По словам Радуцкого, лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.



"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза", - сказал Радуцкий.

Напомним, 24 ноября Кабмин добавил "Молнупиравир" и "Ритонавир" в перечень средств, которые могут использоваться для лечения COVID-19.