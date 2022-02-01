Украина начала импортировать газ из Венгрии

Об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.



"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - написал он.



По словам Сергея Макогона, Венгрия стала вторым после Словакии гарантированным направлением газа в Украину, в том числе на случай отсутствия транзита.



Гендиректор ОГТСУ добавил, что открытие этого маршрута позволяет трейдерам импортировать в Украину сжиженный газ из хорватского терминала.

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