Об этом написал серкетар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

"Запущен механизм формирования Реестра олигархов. Президент Зеленский утвердил положение (указ президента от 29 июня 2022 г.), которое устанавливает порядок формирования и ведения реестра", - указал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие утвержденное Совбезом Положение о реестре олигархов.

Верховная Рада осенью 2021 года приняла так называемый закон об олигархах. Он должен обеспечить правовые границы для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничить влияние олигархических интересов на экономику Украины.

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