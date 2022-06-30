Украина начала формирование реестра олигархов, - Данилов
Президентское решение запускает формирование реестра олигархов, пояснили в СНБО
Об этом написал серкетар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.
"Запущен механизм формирования Реестра олигархов. Президент Зеленский утвердил положение (указ президента от 29 июня 2022 г.), которое устанавливает порядок формирования и ведения реестра", - указал он.
- Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие утвержденное Совбезом Положение о реестре олигархов.
- Верховная Рада осенью 2021 года приняла так называемый закон об олигархах. Он должен обеспечить правовые границы для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничить влияние олигархических интересов на экономику Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное