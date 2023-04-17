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Украина начала экспортировать электроэнергию в Словакию

17 апреля, 2023 понедельник
11:21
Экономика

По состоянию на 17 апреля производства электроэнергии в стране достаточно для покрытия потребности потребителей

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности, поэтому с сегодняшнего дня начался экспорт украинской электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час). Также идет экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Из Словакии Украина продолжает незначительный импорт электроэнергии (2-4 МВт в разные часы).

Как добавили в Укрэнерго, в этом году уровень воды во время половодья значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции Укргидроэнерго работают на протяжении всех суток, для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ.

Между тем, ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта остается сложной. По информации энергетиков, в результате повреждения сетей российскими обстрелами 16 апреля временно были обесточены Херсон и часть области. Впрочем, питание удалось оперативно восстановить. Также идет восстановление энергосистемы после массированных атак россиян.

"Приоритетным сейчас является восстановление надежности питания. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам", - отметили в Укрэнерго.

Энергетики призывают потребителей за возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая получила серьезные повреждения вследствие обстрелов врага и все еще продолжает восстанавливаться.

  • 8 апреля Минэнерго сообщило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме.

  • В субботу, 15 апреля, в Укрэнерго анонсировали возобновление экспорта электроэнергии в Словакию

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