Украина начала экспортировать электроэнергию в Словакию
7 июля начался экспорт электроэнергии из Украины в Словакию
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Facebook.
Как пояснили в сообщении, распределение доступной пропускной способности в эту страну производится второй день подряд в объеме 50 МВт. Еще 50 МВт пропускной способности пересечения распределяется в Румынию. А совокупная доступная пропускная способность в направлении стран Европейского Союза, кроме Польши, составляет 100 МВт.
- Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, являющийся началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС
- С 4 июня Украина начала поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom.
- 28 июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал начало экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Он отметил, что первоначально общая мощность торговли будет установлена на уровне 100 МВт.
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