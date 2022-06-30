Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС
Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, что является началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению. Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт.По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - написал он.
По его словам, энергетика станет одним из драйверов возобновления украинской экономики, как уже стала драйвером интеграции в ЕС.
Как сообщалось, мощность торговли после начального этапа планируется постепенно увеличивать на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.
Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина – Словакия, Украина – Венгрия и Молдова – Румыния) начнется позже.
- С 4 июня Украина начала поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom.
- 28 июня министр энергетики Герман Галущенко анонсировал начало экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Он отметил, что первоначально общая мощность торговли будет установлена на уровне 100 МВт.
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