Украина на встрече советников Нормандского формата попытается разблокировать работу ТКГ, - Кулеба

Об этом министр сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"План максимум - разблокировать работу ТКГ. Сегодня я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне приходят отчеты с заседания ТКГ. Я снова вижу, что все стоит на месте. То есть, есть дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что работу группы можно будет разблокировать, когда свою политическую волю покажет Российская Федерация. Именно в Берлине будет работать украинская делегация.

"Если ТКГ заработает, тогда она в первую очередь будет заниматься решением вопросов безопасности, затем в случае успеха в решении вопросов безопасности можно будет переходить к политическим", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что после предварительной встречи советников Нормандского формата в Париже наблюдается положительный результат в том, что в зоне Операции объединенных сил российские оккупанты реже нарушают режим прекращения огня.

"В принципе, несмотря на мощную военную группировку РФ вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, на Донбассе сохраняется относительная тишина. То есть ситуация лучше, чем, скажем, месяц назад", - заметил глава МИД.

Кулеба добавил, что ожидает на встрече в Берлине тяжелого разговора.

"Я думаю, что будет снова тяжелый длительный разговор, снова РФ будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решения, не пересекая свои красные линии. Именно этим завтра будет заниматься наша делегация", - сказал он.

На вопрос журналистки, возможно ли после завтрашней встречи услышать новую фамилию человека, представляющего интересы вождей ОРДЛО, Кулеба ответил, что Украина не собирается напрямую вести переговоры с ОРДЛО.

"Трехсторонняя контактная группа потому и называется трехсторонняя, состоящая из напавшей России, Украины, которая защищается, и ОБСЕ внутри. Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми надо работать. Это господин Козак в Нормандском формате советников лидеров, и господин Грызлов как глава российской делегации в ТКГ. Все остальные абсолютно нас не интересуют", - подчеркнул Кулеба.