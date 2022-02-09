Украина на встрече советников Нормандского формата попытается разблокировать работу ТКГ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи советников Нормандского формата в Берлине 10 февраля украинская делегация постарается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы
Об этом министр сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"План максимум - разблокировать работу ТКГ. Сегодня я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне приходят отчеты с заседания ТКГ. Я снова вижу, что все стоит на месте. То есть, есть дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что работу группы можно будет разблокировать, когда свою политическую волю покажет Российская Федерация. Именно в Берлине будет работать украинская делегация.
"Если ТКГ заработает, тогда она в первую очередь будет заниматься решением вопросов безопасности, затем в случае успеха в решении вопросов безопасности можно будет переходить к политическим", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что после предварительной встречи советников Нормандского формата в Париже наблюдается положительный результат в том, что в зоне Операции объединенных сил российские оккупанты реже нарушают режим прекращения огня.
"В принципе, несмотря на мощную военную группировку РФ вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, на Донбассе сохраняется относительная тишина. То есть ситуация лучше, чем, скажем, месяц назад", - заметил глава МИД.
Кулеба добавил, что ожидает на встрече в Берлине тяжелого разговора.
"Я думаю, что будет снова тяжелый длительный разговор, снова РФ будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решения, не пересекая свои красные линии. Именно этим завтра будет заниматься наша делегация", - сказал он.
На вопрос журналистки, возможно ли после завтрашней встречи услышать новую фамилию человека, представляющего интересы вождей ОРДЛО, Кулеба ответил, что Украина не собирается напрямую вести переговоры с ОРДЛО.
"Трехсторонняя контактная группа потому и называется трехсторонняя, состоящая из напавшей России, Украины, которая защищается, и ОБСЕ внутри. Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми надо работать. Это господин Козак в Нормандском формате советников лидеров, и господин Грызлов как глава российской делегации в ТКГ. Все остальные абсолютно нас не интересуют", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран Нормандской четверки. 9 февраля Германия подтвердила эту встречу и заявила, что главной темой будут Минские соглашения.
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