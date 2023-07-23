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Украина на Совбезе ООН поднимет вопрос российской угрозы украинскому православию, - Кулеба

23 июля, 2023 воскресенье
17:37
Война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия является единственной угрозой для украинского православия, и отметил, что Украина поднимет этот вопрос на Совбезе ООН

Об этом он написал в Twitter .

Кулеба подчеркнул, что сегодняшняя атака России на Спасо-Преображенский собор в Одессе является очередным примером систематического уничтожения украинского православия РФ.

"Россия систематически уничтожает православную церковь в Украине и ее помещения. Последний пример - сегодняшняя атака на Спасо-Преображенский собор в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - говорится в сообщении.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесчине по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы, и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифания, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПД опроверг фейк.

Одесса
Дмитрий Кулеба
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