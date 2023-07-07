Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg
Украина планирует уже на следующей неделе забрать один из системно важных банков Sense Bank у его российских владельцев, среди которых пропутинский олигарх Михаил Фридман
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.
Ожидается, что долгожданный арест банка украинскими властями произойдет в середине июля, по словам одного из украинских руководителей, говорившего на условиях анонимности из-за деликатности процесса.
Ранее известный как Альфа-Банк Украина, Sense Bank является 11 в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является люксембургская компания ABH Holdings SA.
В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству объявлять неплатежеспособным и, если необходимо, национализировать кредиторов собственников, попавших под санкции из-за вторжения России.
ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и снизить убытки".
"Новый закон дискриминационный и нарушает международные стандарты справедливости в отношении инвесторов", — говорится в заявлении в прошлом месяце. "Национальность АО "Сенс Банк" приведет к убыткам как для владельцев облигаций, так и для акционеров ABHH".
Центральный банк Украины заблокировал попытку Фридмана и его партнеров в марте получить разрешение на увеличение собственного капитала кредитора на $1 млрд и продать кредитора иностранному покупателю.
Ранее на этой неделе адвокаты Фридмана заявили суду ЕС, что его жизнь была "уничтожена" санкциями. ЕС утверждает, что его доказательства свидетельствуют о том, что Фридман является соучредителем Alfa Group, контролирующей крупнейшего в России розничного продавца и частного банка, и имеющего тесные связи с российским политическим режимом.
Международный валютный фонд в комментарии после первого пересмотра своей программы кредитования для Украины заявил, что страна должна избегать "чрезмерного вмешательства" в банковский сектор, "включая перспективу национализации по причинам, не связанным с финансовой стабильностью" из-за возможных рисков.
- В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского олигарха Фридмана. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
- Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен были готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
- В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
- В конце мая Рада проголосовала закон, который позволит национализировать "Смысл банк" (бывший "Альфа-банк"). В середине июня подписал его президент.
- 30 июня лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в интересах Украины.
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