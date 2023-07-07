Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.

Ожидается, что долгожданный арест банка украинскими властями произойдет в середине июля, по словам одного из украинских руководителей, говорившего на условиях анонимности из-за деликатности процесса.

Ранее известный как Альфа-Банк Украина, Sense Bank является 11 в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является люксембургская компания ABH Holdings SA.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству объявлять неплатежеспособным и, если необходимо, национализировать кредиторов собственников, попавших под санкции из-за вторжения России.

ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и снизить убытки".

"Новый закон дискриминационный и нарушает международные стандарты справедливости в отношении инвесторов", — говорится в заявлении в прошлом месяце. "Национальность АО "Сенс Банк" приведет к убыткам как для владельцев облигаций, так и для акционеров ABHH".

Центральный банк Украины заблокировал попытку Фридмана и его партнеров в марте получить разрешение на увеличение собственного капитала кредитора на $1 млрд и продать кредитора иностранному покупателю.

Ранее на этой неделе адвокаты Фридмана заявили суду ЕС, что его жизнь была "уничтожена" санкциями. ЕС утверждает, что его доказательства свидетельствуют о том, что Фридман является соучредителем Alfa Group, контролирующей крупнейшего в России розничного продавца и частного банка, и имеющего тесные связи с российским политическим режимом.

Международный валютный фонд в комментарии после первого пересмотра своей программы кредитования для Украины заявил, что страна должна избегать "чрезмерного вмешательства" в банковский сектор, "включая перспективу национализации по причинам, не связанным с финансовой стабильностью" из-за возможных рисков.