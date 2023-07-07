Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg

Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg

7 июля, 2023 пятница
23:24
Экономика Михаил Фридман

Украина планирует уже на следующей неделе забрать один из системно важных банков Sense Bank у его российских владельцев, среди которых пропутинский олигарх Михаил Фридман

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.

Ожидается, что долгожданный арест банка украинскими властями произойдет в середине июля, по словам одного из украинских руководителей, говорившего на условиях анонимности из-за деликатности процесса.

Ранее известный как Альфа-Банк Украина, Sense Bank является 11 в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является люксембургская компания ABH Holdings SA.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству объявлять неплатежеспособным и, если необходимо, национализировать кредиторов собственников, попавших под санкции из-за вторжения России.

ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и снизить убытки".

"Новый закон дискриминационный и нарушает международные стандарты справедливости в отношении инвесторов", — говорится в заявлении в прошлом месяце. "Национальность АО "Сенс Банк" приведет к убыткам как для владельцев облигаций, так и для акционеров ABHH".

Центральный банк Украины заблокировал попытку Фридмана и его партнеров в марте получить разрешение на увеличение собственного капитала кредитора на $1 млрд и продать кредитора иностранному покупателю.

Ранее на этой неделе адвокаты Фридмана заявили суду ЕС, что его жизнь была "уничтожена" санкциями. ЕС утверждает, что его доказательства свидетельствуют о том, что Фридман является соучредителем Alfa Group, контролирующей крупнейшего в России розничного продавца и частного банка, и имеющего тесные связи с российским политическим режимом.

Международный валютный фонд в комментарии после первого пересмотра своей программы кредитования для Украины заявил, что страна должна избегать "чрезмерного вмешательства" в банковский сектор, "включая перспективу национализации по причинам, не связанным с финансовой стабильностью" из-за возможных рисков.

  • В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского олигарха Фридмана. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
  • Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен были готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
  • В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
  • В конце мая Рада проголосовала закон, который позволит национализировать "Смысл банк" (бывший "Альфа-банк"). В середине июня подписал его президент.
  • 30 июня лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в интересах Украины.

НБУ
санкции против России
Читайте также:
ЗРК С-300 РФ
7 июля, 2023 пятница
Российская армия нанесла удар из С-300 по Запорожью
Окупанти на ЗАЕС
7 июля, 2023 пятница
Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, - США в ОБСЕ
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
7 июля, 2023 пятница
Самый дорогой вратарь Украины договорился о 5-летнем контракте с "Интером", - СМИ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 июля
00:45
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
00:40
Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
00:31
Обзор
50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала"
00:24
Эксклюзив
Внезапно умерший белорусский министр был причастен к посадке самолета с Протасевичем, – советник Тихановской Вячорка
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 7 июля
00:11
Марк Рютте
Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов
2023, пятница
7 июля
23:44
Пентагон
Украинцы ищут слабые места в линии обороны РФ: главное впереди, - Пентагон о контрнаступлении ВСУ
23:35
Эксклюзив
У Пригожина огромное доверие Путина, они договорились, - российский оппозиционер Пономарев
23:31
Обновлено
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов Байден и Зеленский прокомментировали
23:09
Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона
22:38
Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
22:21
Обновлено
Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом
22:14
Эксклюзив
Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский
21:58
Эксклюзив
Большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, – младший сержант ВСУ Гудыменко
21:44
Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
21:26
Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
21:11
Эксклюзив
НАТО должно объявить, что Украина вступит в Альянс сразу после завершения активной фазы боев, - военный эксперт Мусиенко
21:02
Эксклюзив
Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
21:02
Правительство утвердило процедуру предоставления статуса УБД гражданским
20:48
Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следует говорить не о скорости наступления, а о его темпе: военные итоги недели
20:30
Украине удалось идентифицировать большинство тел убитых россиянами в Оленивке пленных, - Лубинец
20:19
Враг в Бахмуте, как в западне: ВСУ кое-где продвинулись на южном фланге города более 1 км, - Маляр
20:05
OPINION
Об Украине без Украины шепотом и вслух
20:00
Обзор
Победные новости 498-го дня войны: Силы обороны вернули ранее оккупированные территории у Бахмута, а МВФ улучшил экономический прогноз для Украины
19:47
Правительство Германии одобрило закупку боеприпасов для артиллерии и танков ВСУ
19:42
Немецкая разведка могла перехватить разговор Лукашенко и Пригожина во время мятежа в РФ, - ARD
19:19
На фоне успешного контрнаступления ВСУ в армии РФ растет количество отказов от участия в боях, - Генштаб
19:18
В Шотландии хотят декриминализировать хранение наркотиков для личного употребления
18:54
Эксклюзив
В результате российского ракетного удара по Львову разрушены 36 квартир и 6 повреждены, - нардеп Тистык
18:48
Обзор
Как "Эскобар" стал "Лучшим боссом": что посмотреть на выходных
18:42
Пользователи Threads жалуются на проблемы с удалением аккаунтов. Подробности
18:24
Пресс-служба Константина Жеваго прокомментировала заявления ГБР и СБУ об уголовных делах по Полтавскому ГОКу
18:21
airBaltic
Авиакомпании Латвии получили разрешение на прямые рейсы в США
18:04
Эксклюзив
Закон об отпусках и доплатах военным очень важен, но остались нерешенные вопросы, - нардеп Цымбалюк
18:03
Обновлено
Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом Чапутовой
18:00
OPINION
Мы снова ведем борьбу за идентичность
17:58
Шойгу случайно признал поборы, унижение и отток квалифицированных кадров из армии РФ
17:57
Глушилки дронов и РЭБ: Германия выделила очередной пакет военной помощи Украине
17:40
В Киеве запустили единый номер для вызова всех чрезвычайных служб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV