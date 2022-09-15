Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день Украина получила лишь 50% обещанной финансовой помощи. И это хорошо. Поскольку нам нужно научиться правильно использовать эти средства. Важно, чтобы вся помощь, которая предоставляется Украине, использовалась прозрачно и рационально. Украинцы должны доверять правительству, которое является полноценным распорядителем этих средств", – заявила Южанина.

Народная депутат отметила, что партнеры Украины не смогут постоянно поддерживать Украину.

"Все уже слышали заявления от европейцев, что вряд ли они смогут нас так финансово поддерживать в следующем году, поскольку у них тоже есть определенные трудности. И здесь следует обратить внимание на то, что по проекту бюджета на 2023 год мы должны получить половину средств из заимствований. Относительно внутренних заимствований достаточно пессимистические прогнозы. Поэтому в следующем году будем рассчитывать на наших партнеров, чтобы обеспечить социально важные сферы жизни страны", - добавила она.

15 сентября Европарламент утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Она является частью пакета помощи в 9 млрд. евро.