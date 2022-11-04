Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко.

Дипломат заявил, что в настоящее время помощь Украине является одной из ведущих целей Британии.

"У меня нет оснований не доверять новому премьер-министру Риши Сунаку, ни его предшественнице, которая недолго пробыла на этом посту, ни тем более Борису Джонсону, доказавшему своими визитами и своей постоянной ежедневной поддержкой, что мы остаемся не просто на радаре, Украина – на самой верхушке усилий Британии. А что касается внешней политики, это точно, что британская внешняя политика направлена на то, чтобы довести эту войну, как сказал премьер, до ее успешного завершения", – сказал Пристайко.

Посол отметил, что подтверждение этому – кадровые назначения, ведь Сунак оставил на должностях министров иностранных дел и обороны, а эти ведомства были на острие атаки против России и помощи Украине.

"Еще один фактор – назначение нового министра по делам украинских беженцев в Британии. Там понимают, что 130 тыс. человек, вынужденных здесь искать убежища, нужна поддержка. Весь комплекс усилий направлен на то, чтобы мы увидели нашу победу и одновременно спасли наших людей, дали им возможность жить и развиваться, а их родным на фронте воевать", – сказал Пристайко.

Украинский посол также рассказал, что поставок вооружения Украина и дальше может ожидать от Королевства.

"Что касается оружия: в отличие от некоторых стран, которые дают нам два-три старых бронетранспортера и об этом шумят во всей прессе, Великобритания действует по-другому. Они потом где-то похвастаются. Сейчас не время для этого. И кроме вооружений, которые Великобритания передает непосредственно, одна из ее заслуг – способность скоординировать, приобрести, доставить оружие из других стран для нас. Они традиционно очень сильны. Первые четыре совещания министров обороны, которые проходили еще до "Рамштайна", были исключительно инициативой британской стороны. Они их организовали и провели. Понятно, что работа по поставкам вооружений ведется преимущественно Соединенными Штатами. Но Британия, безусловно, занимает второе место по количеству вооружений и финансовой поддержки", - добавил министр.

Кроме того, премьер-министр Великобритании планирует нанести визит в Украину: "Зеленский сам передал это приглашение во время первого разговора, который Риши Сунак провел с украинским президентом, как и обещал".

Пристайко напомнил, что когда Сунак еще соревновался с Лиз Трасс, то отметил: "Я поеду и поддержу Украину".

Также посол рассказал о проекте строительства восьми ракетных катеров, договоренность по которым состоялась еще в октябре 2020 года.

"Британия готова к строительству этих катеров, и деньги для этого были выделены при правительстве Бориса Джонсона. Вы помните, что в пакет входило также строительство двух военно-морских портов в Азовском и Черном море соответственно. Первые два таких катера должны были строиться в Великобритании , а другие – на наших николаевских и херсонских верфях. В этот пакет также входило ракетное вооружение для этих катеров. Это отличный проект, который, к большому сожалению, не был доведен до конца перед войной. Понятно, что сейчас не время говорить о строительстве 50-метровых ракетных катеров на основе проекта P50-U вместе с компанией Babcock. Этот проект из-за войны придется отложить", – констатировал он.

В то же время дипломат подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с Британией по военно-морской тематике, а также продолжаются учения украинских военных.

Относительно вопроса создания украинско-польско-британского союза, который обсуждали еще до начала полномасштабного вторжения, Пристайко ответил: "Мы работаем над этой инициативой. Она теперь все больше сдвигается в сторону военно-оборонного сотрудничества. Потому что это для нас и поляков на первом месте сейчас А Британия – страна, наиболее вовлеченная в этот процесс, и очевидный партнер и союзник. Сейчас мы определяем, чего хотим достичь, какую цель ставим перед этим союзом".

Также Пристайко прокомментировал возможность создания союза между США, Великобританией и Украиной по примеру AUKUS.

"Мы с вами понимаем, если бы Украина была членом НАТО, то это был бы совсем другой разговор. К сожалению, по многим разным причинам мы с вами до сих пор еще не являемся членами НАТО, поэтому вынуждены выстраивать новые структуры. И вы совершенно справедливо отметили, что именно на примере AUKUS мы и строим сейчас наши отношения с Британией и Польшей", – сказал дипломат, добавив, что прогресс в этом вопросе есть, но у Украины есть и параллельные треки, которые в ближайшее время тоже будут озвучены. К тому же есть очень интересные предложения, как обеспечить безопасность Украины без формального членства в НАТО.

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