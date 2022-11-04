Главная English Львов
ru ua en
Главная
English Львов
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Украина – на самой верхушке усилий Британии", - посол Пристайко об ожиданиях от нового правительства Королевства

"Украина – на самой верхушке усилий Британии", - посол Пристайко об ожиданиях от нового правительства Королевства

4 ноября, 2022 пятница
15:14
Мир

Украинский посол в Британии рассказал, чего ожидать от новой власти в Королевстве и продолжит ли избранный премьер-министр Риши Сунак финансовую и военную помощь

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко.

Дипломат заявил, что в настоящее время помощь Украине является одной из ведущих целей Британии.

"У меня нет оснований не доверять новому премьер-министру Риши Сунаку, ни его предшественнице, которая недолго пробыла на этом посту, ни тем более Борису Джонсону, доказавшему своими визитами и своей постоянной ежедневной поддержкой, что мы остаемся не просто на радаре, Украина – на самой верхушке усилий Британии. А что касается внешней политики, это точно, что британская внешняя политика направлена на то, чтобы довести эту войну, как сказал премьер, до ее успешного завершения", – сказал Пристайко.

Посол отметил, что подтверждение этому – кадровые назначения, ведь Сунак оставил на должностях министров иностранных дел и обороны, а эти ведомства были на острие атаки против России и помощи Украине.

"Еще один фактор – назначение нового министра по делам украинских беженцев в Британии. Там понимают, что 130 тыс. человек, вынужденных здесь искать убежища, нужна поддержка. Весь комплекс усилий направлен на то, чтобы мы увидели нашу победу и одновременно спасли наших людей, дали им возможность жить и развиваться, а их родным на фронте воевать", – сказал Пристайко.

Украинский посол также рассказал, что поставок вооружения Украина и дальше может ожидать от Королевства.

"Что касается оружия: в отличие от некоторых стран, которые дают нам два-три старых бронетранспортера и об этом шумят во всей прессе, Великобритания действует по-другому. Они потом где-то похвастаются. Сейчас не время для этого. И кроме вооружений, которые Великобритания передает непосредственно, одна из ее заслуг – способность скоординировать, приобрести, доставить оружие из других стран для нас. Они традиционно очень сильны. Первые четыре совещания министров обороны, которые проходили еще до "Рамштайна", были исключительно инициативой британской стороны. Они их организовали и провели. Понятно, что работа по поставкам вооружений ведется преимущественно Соединенными Штатами. Но Британия, безусловно, занимает второе место по количеству вооружений и финансовой поддержки", - добавил министр.

Кроме того, премьер-министр Великобритании планирует нанести визит в Украину: "Зеленский сам передал это приглашение во время первого разговора, который Риши Сунак провел с украинским президентом, как и обещал".

Пристайко напомнил, что когда Сунак еще соревновался с Лиз Трасс, то отметил: "Я поеду и поддержу Украину".

Также посол рассказал о проекте строительства восьми ракетных катеров, договоренность по которым состоялась еще в октябре 2020 года.

"Британия готова к строительству этих катеров, и деньги для этого были выделены при правительстве Бориса Джонсона. Вы помните, что в пакет входило также строительство двух военно-морских портов в Азовском и Черном море соответственно. Первые два таких катера должны были строиться в Великобритании , а другие – на наших николаевских и херсонских верфях. В этот пакет также входило ракетное вооружение для этих катеров. Это отличный проект, который, к большому сожалению, не был доведен до конца перед войной. Понятно, что сейчас не время говорить о строительстве 50-метровых ракетных катеров на основе проекта P50-U вместе с компанией Babcock. Этот проект из-за войны придется отложить", – констатировал он.

В то же время дипломат подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с Британией по военно-морской тематике, а также продолжаются учения украинских военных.

Относительно вопроса создания украинско-польско-британского союза, который обсуждали еще до начала полномасштабного вторжения, Пристайко ответил: "Мы работаем над этой инициативой. Она теперь все больше сдвигается в сторону военно-оборонного сотрудничества. Потому что это для нас и поляков на первом месте сейчас А Британия – страна, наиболее вовлеченная в этот процесс, и очевидный партнер и союзник. Сейчас мы определяем, чего хотим достичь, какую цель ставим перед этим союзом".

Также Пристайко прокомментировал возможность создания союза между США, Великобританией и Украиной по примеру AUKUS.

"Мы с вами понимаем, если бы Украина была членом НАТО, то это был бы совсем другой разговор. К сожалению, по многим разным причинам мы с вами до сих пор еще не являемся членами НАТО, поэтому вынуждены выстраивать новые структуры. И вы совершенно справедливо отметили, что именно на примере AUKUS мы и строим сейчас наши отношения с Британией и Польшей", – сказал дипломат, добавив, что прогресс в этом вопросе есть, но у Украины есть и параллельные треки, которые в ближайшее время тоже будут озвучены. К тому же есть очень интересные предложения, как обеспечить безопасность Украины без формального членства в НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Великобритания
Читайте также:
Путін
2 ноября, 2022 среда
Переворотом в Молдове Россия хочет вонзить нож в спину Украине и создать угрозу НАТО в Черном море, - экс-министр обороны Шалару
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
вакцина
3 ноября, 2022 четверг
В Минздраве ответили, нужно ли начинать курс вакцинации от COVID-19 заново, если получили прививку более года назад
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.68
    Покупка 39.68
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 38.48
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 ноября
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:36
Владимир Путин
Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, кроме террористов, госизменников и педофилов
15:26
OPINION
Бутусов
Бой за Херсон: повторение битвы за Змеиный в большом масштабе
15:21
Эксклюзив
Российское общество – это гигантская секта, - психолог Покальчук
14:58
Командующие ВС Литвы и Польши планируют провести внеплановые учения
14:52
Сенат США
Результаты выборов в США не повлияют на поддержку Украины, - Резников
14:49
путин шойгу автомат
Путин назвал число воюющих в Украине мобилизованных. Его данные почти вдвое меньше, чем у Шойгу
14:43
Пятую часть украинского книжного рынка в интернете составляют теневые российские издания, - директор издательства "Фолио"
14:41
Эксклюзив
Сегодня на Эспрессо в 22:00 премьера программы All about Ukraine с Владимиром Остапчуком
14:22
Пентагон
Пентагон проведет секретную встречу по увеличению производства оружия
14:18
Развиваем ПВО. Украина ожидает объявления нового пакета военной помощи от США, - Резников
14:06
Верховная Рада приняла закон о защите украинской финансовой системы от России
14:04
Местами дожди и туманы: погода в эти выходные в Украине от Наталки Диденко
13:48
Эксклюзив
Надо создавать альянсы с компаниями США по производству вооружения, - экс-глава ГП "Антонов" Лось
13:45
Еще 17 моряков из крейсера "Москва" признаны погибшими из-за суда, - росСМИ
13:36
Kalush выпустил новую песню с польским рэпером Szpaku
13:32
Эксклюзив
Ярослав Юрчишин
Пока в национальный телемарафон не включены все каналы и не представлено пропорционально разное мнение, он национальный только по названию, - нардеп Юрчишин
13:23
Министр юстиции Германии Бушман прибыл в Киев, чтобы обсудить международное расследование военных преступлений РФ
13:17
Эксклюзив
На рынке нет понимания, как будет работать зимнее горючее из новых стран, - владелец сетей АЗС
13:07
Россияне пытаются пробить оборону возле Сватового-Кременной и обстреливают уже освобожденные ВСУ территории, - Гайдай
13:03
Монастырский рассказал, сколько времени нужно на разминирование одного населенного пункта
13:03
OPINION
Читать во время войны
12:55
Эксклюзив
Россия все еще удерживает большую группировку войск на правом берегу Днепра, - Згурец
12:53
Боррель призвал Иран остановить поставки вооружения России
12:45
В Херсонской области уничтожили гостиницу, где базировались оккупанты. Почти два часа взрывались боеприпасы
12:30
В России назначили в. и. о. командующего Центральным военным округом вместо Лапина, уволенного за поражения в Украине, - росСМИ
12:17
Россияне сохраняют ракетное вооружение на территории Курской АЭС
12:15
У украинца изъяли белорусских сигарет на 1,5 млн грн и передали на нужды ВСУ
12:04
Молдова
Пророссийская партия "Шор" в Молдове подозревается в коррупционном преступлении. После суда ее могут ликвидировать
11:51
В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
11:49
"РФ не нужны чужие территории, но есть земля, которую никому не отдадим, воюем за своих": новая дезинформация от роспропаганды о войне в Украине
11:29
"Война России в Украине создает много проблем для мирового порядка, основанного на правилах", – Шольц во время визита в Китай
11:23
OPINION
Горячая картофелина субъектности
11:15
Россияне обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА приграничья Сумщины и Черниговщины
11:03
Эксклюзив
Судебный контроль: конкурсант года и судья-хранительница пьяниц
10:52
Дональд Трамп
Трамп планирует снова идти в президенты в 2024 году
10:30
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью: повреждена газовая труба
10:23
"Крымский мост на бис!": Укрпочта выпустила новую марку
10:17
Курс валют на 4 ноября: цены на доллар и евро
10:02
Вывозил украинское зерно из Харьковской области в Россию во время оккупации: СБУ задержала депутата из Купянского района
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV