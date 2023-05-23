Украина на саммите в Вильнюсе предложит два пакета сотрудничества с НАТО
В контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, Украина готовит политические и практические пакеты сотрудничества, которые предложит для обсуждения
Об этом на брифинге заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, в политическом пакете, в частности, говорится о том, чтобы вывести отношения Украина – НАТО на новую институциональную основу.
"И здесь мы говорим о том, чтобы превратить, например, действующую Комиссию Украина – НАТО в Совет Украина – НАТО, которая позволит нам принимать некоторые решения и обсуждать определенные решения вместе с членами Альянса, а не в отдельности", – сказала дипломат.
Галибаренко рассказала, что практический пакет предполагает, что именно для Украины будет создан многолетний план, который поможет в дальнейшем приблизить взаимосовместимость Украины.
"Речь идет о помощи ВСУ и также речь идет о большом увеличении финансирования существующего сейчас комплексного пакета помощи", - добавила она.
Галибаренко отметила, что речь идет о таких проектах, как гуманитарное разминирование, медицинская реабилитация и постепенный переход на оружие натовского стандарта, что также будет предусматривать проведение и продолжение учений и тренировок для украинских военных.
- Напомним, накануне ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом.
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