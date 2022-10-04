Украина на пути к достижению трех ключевых целей в войне с Россией, – Пентагон
Похоже, Украина сейчас находится на пути к достижению нескольких своих ключевых целей на поле боя, а Киев усиливает военную позицию накануне зимы
Об этом заявила министерша обороны США Селеста Валландер, передает Reuters .
Валландер отметила успешные контрнаступательные усилия украинской армии на Харьковском, Донецком, а также Херсонском направлениях.
"Похоже, Украина сейчас на пути к достижению всех этих трех целей", - сказала Валландер во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Несмотря на то, что Киев не дает много информации о последних успехах на юге, российские источники признали, что украинское наступление продвинулось на десятки километров вдоль западного берега Днепра, а ВСУ отвоевали несколько сел на этом пути. В связи с этим Валландер считает, что целью Украины является "отбросить российский плацдарм на левый берег Днепра в Херсонской области".
По ее словам, это означало бы "большое поражение России".
"Это еще больше лишит Россию амбиций захватить Одессу, что было одной из заявленных целей в начале этого года, – добавила Валландер. – И даст Украине значительно лучшую оборонную позицию, чтобы снизить интенсивность боев в течение зимы".
Вспомнив, что в пятницу Украина отбила Лиман, главный российский бастион на севере Донецкой области, Валландер отметила, что это открыло путь для продвижения вглубь Луганской области и поставило под угрозу основные пути поставок на территории, оккупированные Россией в июне и июле. По ее словам, захват Украиной Лимана "существует существенное влияние на способность России поставлять, пополнять поставки и перемещать силы вдоль передней линии фронта".
- Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ. А аналитики Института изучения войны считают , что поражение РФ в Лимане повлекло больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, Харькова или острова Змеиный.
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