Украина на пути к достижению трех ключевых целей в войне с Россией, – Пентагон

Об этом заявила министерша обороны США Селеста Валландер, передает Reuters .

Валландер отметила успешные контрнаступательные усилия украинской армии на Харьковском, Донецком, а также Херсонском направлениях.

"Похоже, Украина сейчас на пути к достижению всех этих трех целей", - сказала Валландер во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Несмотря на то, что Киев не дает много информации о последних успехах на юге, российские источники признали, что украинское наступление продвинулось на десятки километров вдоль западного берега Днепра, а ВСУ отвоевали несколько сел на этом пути. В связи с этим Валландер считает, что целью Украины является "отбросить российский плацдарм на левый берег Днепра в Херсонской области".

По ее словам, это означало бы "большое поражение России".

"Это еще больше лишит Россию амбиций захватить Одессу, что было одной из заявленных целей в начале этого года, – добавила Валландер. – И даст Украине значительно лучшую оборонную позицию, чтобы снизить интенсивность боев в течение зимы".

Вспомнив, что в пятницу Украина отбила Лиман, главный российский бастион на севере Донецкой области, Валландер отметила, что это открыло путь для продвижения вглубь Луганской области и поставило под угрозу основные пути поставок на территории, оккупированные Россией в июне и июле. По ее словам, захват Украиной Лимана "существует существенное влияние на способность России поставлять, пополнять поставки и перемещать силы вдоль передней линии фронта".