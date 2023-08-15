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Украина на протяжении суток будет импортировать электроэнергию из Словакии, Польши и Молдовы

15 августа, 2023 вторник
11:08
Экономика импорт электроэнергии

14 августа максимум потребления электроэнергии в Украине увеличился на 7% по сравнению с предыдущим днем. Это создает большую нагрузку на энергосистему

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В понедельник, 14 августа, максимум потребления увеличился сразу на 7% по сравнению с показателем воскресенья 13 августа и на 2,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем 11 августа. Для энергосистемы 7% увеличения максимума потребления за сутки - это необходимость быстро включить как минимум 3 дополнительных блока на тепловых электростанциях", - рассказали в компании.

Там отметили, что причиной роста потребления является начало рабочей недели и жара, при которой люди массово включают кондиционеры.

В Укрэнерго отметили, что в настоящее время в аварийный ремонт выведены два блока на электростанциях, которые зимой подверглись массированным ракетным ударам врага.

"В общем, количество блоков электростанций в работе ограничено. Ведь продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах – часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы", - сообщили в компании.

В связи с этим 15 августа осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Польши, Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью в отдельные часы до 1048 МВт. Экспорт не планируется.

  • 13 августа глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. По его словам, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
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