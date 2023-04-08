"Украина на пороге членства в НАТО": Кулеба озвучил ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе
Вопрос движения к членству в Североатлантическом Альянсе является для Украины главным на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО.
Об этом в эфире телемарафона в пятницу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".
"Любое решение (саммита НАТО – ред.), которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будут считаться успешным результатом", – подчеркнул министр.
Также Кулеба анонсировал "многие другие решения" на саммите НАТО, в частности о новом многолетнем плане поддержки Украины и "определенных гарантиях безопасности для Украины". "Но жемчужина в этой короне – именно вопрос относительно членства, то есть как мы двигаемся к членству", – подчеркнул он.
"Еще раз подчеркиваю: мы искренне ценим практическую помощь, которая поступает от НАТО для Украины. Но сейчас ключевой вопрос в другом: это членство. Потому что нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить последующую агрессию России против Украины", – позже добавил. глава МИД.
"Есть только один выход, есть только один путь, и этот путь – это членство Украины в НАТО. Без ПДЧ, без многолетних планов – четкий, понятный, обозримый во времени алгоритм, который делает НАТО, что делает Украина", – подытожил он.
- В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом Альянсе и рассчитывает, что на предстоящем саммите в Вильнюсе получит новые заверения о вступлении в НАТО. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не будет соглашаться с альтернативными предложениями, которые могли бы заменить членство в НАТО.
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