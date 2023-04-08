Об этом в эфире телемарафона в пятницу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Любое решение (саммита НАТО – ред.), которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будут считаться успешным результатом", – подчеркнул министр.

Также Кулеба анонсировал "многие другие решения" на саммите НАТО, в частности о новом многолетнем плане поддержки Украины и "определенных гарантиях безопасности для Украины". "Но жемчужина в этой короне – именно вопрос относительно членства, то есть как мы двигаемся к членству", – подчеркнул он.

"Еще раз подчеркиваю: мы искренне ценим практическую помощь, которая поступает от НАТО для Украины. Но сейчас ключевой вопрос в другом: это членство. Потому что нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить последующую агрессию России против Украины", – позже добавил. глава МИД.

"Есть только один выход, есть только один путь, и этот путь – это членство Украины в НАТО. Без ПДЧ, без многолетних планов – четкий, понятный, обозримый во времени алгоритм, который делает НАТО, что делает Украина", – подытожил он.