Украина на первом месте в повестке дня экономического форума в Давосе, - Reuters
Украина занимает первое место в повестке дня четырехдневной встречи лидеров мирового бизнеса, которая начнется в понедельник с видеообращения президента Украины Владимира Зеленского
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что на экономическом форуме в Давосе отсутствуют российские политики и бизнесмены. В этом году пространство на главной улице Давоса украинские художники превратили в "Русский дом военных преступлений".
Reuters пишет, что российские учреждения, такие как фонд, государственные банки и частные компании, в предыдущие годы устраивали одни из самых ярких вечеринок. Там подавали черную икру, старинное шампанское и фуа-гра. Они нанимали русских музыкантов и попзвезд для выступлений перед топ-менеджерами.
Кроме ситуации в Украине среди тем, запланированных для обсуждения в Давосе, есть восстановление после пандемии, борьба с изменением климата, будущее работы, ускорение капитализма заинтересованных сторон и использование новых технологий.
Среди лидеров, которые должны выступить на встрече, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Дискуссии, вероятно, будут сосредоточены на ухудшении состояния финансовых рынков и мировой экономики.
- На форуме в Давосе будет действовать Украинский дом. Будут выступать чиновники, бизнесмены, Олег Сенцов и Тимоти Снайдер.
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