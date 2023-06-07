Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта, - Козицкий
Во Львовской ОВА заявили, что подняли вопрос об открытии аэропорта – создании гуманитарного коридора
Об этом сообщает "Первый Западный".
По словам главы Львовской ОВА, эту тему обсуждали при подписании соглашения о присоединении Украины к программе ЕС - "Механизм Соединения Европы".
"Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – заявил Максим Козицкий.
- 2 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что достаточные средства ПВО, в том числе самолеты F-16, позволили бы Украине открыть аэропорт во Львове.
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