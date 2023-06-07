Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта, - Козицкий

Об этом сообщает "Первый Западный".

По словам главы Львовской ОВА, эту тему обсуждали при подписании соглашения о присоединении Украины к программе ЕС - "Механизм Соединения Европы".

"Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – заявил Максим Козицкий.