Украина на днях получит от Польши четыре самолета МиГ-29, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29
Об этом сообщил корреспондент Укринформа на конференции президента Польши Анджея Дуды и его чешского коллеги Петра Павела.
"В ближайшие дни передадим 4 самолета…. И в течение года постепенно передадим остальные", - сказал Анджей Дуда.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
- Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована на 100%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.95
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное