Украина на днях получит от Польши четыре самолета МиГ-29, - Дуда

Об этом сообщил корреспондент Укринформа на конференции президента Польши Анджея Дуды и его чешского коллеги Петра Павела.

"В ближайшие дни передадим 4 самолета…. И в течение года постепенно передадим остальные", - сказал Анджей Дуда.