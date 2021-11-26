Украина на ЧМ-2022: где и когда смотреть жеребьевку плей-офф квалификации

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.



Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.



Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.



Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать сеяные команды – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.



Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.







Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится сегодня, 26 ноября. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА и телеканале "Футбол 2".



Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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