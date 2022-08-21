Украина на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины сообщила, что Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС
Об этом пишет Укринформ.
Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сказала, что власти ожидают до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов
"Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что приверженность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. И мы хотим такую политическую ясность получить уже до конца года", - отметила вице-премьер-министр.
По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".
"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения по поводу наших дальнейших шагов, по развитию новых возможностей и воспитанию нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести по этому пути", - отметила Стефанишина.
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