Украина на 44-м месте в мире по COVID-смертности, - Worldometers

Об этом сообщает статистический ресурс Worldometers.



По состоянию на 19 июля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 89-е место в мире и 22-е - среди стран Европы", - говорится в сообщении.



По общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения Украина на 44-м месте среди стран мира, и на 29-м - среди европейских.





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