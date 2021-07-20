Украина на 44-м месте в мире по COVID-смертности, - Worldometers
Украина заняла 89-е место в мире среди стран по количеству новых случаев COVID-19
Об этом сообщает статистический ресурс Worldometers.
По состоянию на 19 июля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 89-е место в мире и 22-е - среди стран Европы", - говорится в сообщении.
По общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения Украина на 44-м месте среди стран мира, и на 29-м - среди европейских.
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