Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Есть два этапа войны. Первый - выход на границу 1991 года. Нам нужно для наступления определенное количество сил и средств. Человеческих, финансовых, экономических усилий. Этот этап войны мы можем завершить в этом году, если останется такая же динамика поставок оружия. Но война в этом случае не закончится, она закончится только, если мы к выходу на границы уже будем в НАТО", – сказал он.

По мнению Свитана, только "зонтик" НАТО нас сможет прикрыть.

"Если НАТО нас примет, то война сразу закончится. Или НАТО или нам еще придется воевать еще лет 10, пока РФ будет распадаться. Они будут биться о наш фронт, которым станет граница и придется сдерживать это нашествие. Само по себе вступление в НАТО также неустойчивый, обязательно надо возвращать ядерный статус. Либо возобновлять производство ядерного оружия, либо при вступлении в НАТО размещать у себя около 100 боеголовок и управлять ими", - считает эксперт.