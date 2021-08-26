Украина может выйти из "зеленой" карантинной зоны уже в сентябре, - Киевская школа экономики

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире "24 канала" .

Он отметил, что риск вспышки является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.

"Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из "зеленого" уровня и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, - заметил Ганиченко.

Эксперт отметил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый коэффициент выявления случаев, то есть сколько из проведенных тестов являются положительными.

Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно начнет выходить из "зеленого" уровня эпидемиологической опасности.

Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме.

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